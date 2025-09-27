Mais de 100 cabeças de gado furtadas em São Miguel do Araguaia (GO) foram localizadas durante uma ação da Polícia Militar no interior do Tocantins. Parte do rebanho foi encontrado morto. Segundo a PM, sete pessoas foram presas por suspeita de envolvimento no crime.\nOs animais foram furtados na quinta-feira (25) em uma propriedade rural em Goiás.\nDepois disso, as polícias do Tocantins e Goiás iniciaram uma operação conjunta e fizeram buscas pelas cidades de Peixe, Jaú e Cariri do Tocantins, além de São Miguel do Araguaia (GO).\nTocantins tem quase oito vezes mais bois que pessoas, revela IBGE\nAtirador mata companheiro de caça e alega a testemunha que o confundiu com animal em Mineiros, diz delegado\nFazenda que recebeu mais de 20 aeronaves em evento foi considerada a mais sustentável do Brasil e líder em confinamento