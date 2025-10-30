Mais de 150 consumidores foram premiados no sorteio da Nota Fiscal Goiana realizado nesta quinta-feira (30). Dentre os sorteados, se destaca um morador de Goiânia, que levou R$ 50 mil, principal valor da edição. Segundo o programa do Governo de Goiás, ele se inscreveu em 2024 e concorreu com 12 bilhetes.\nO segundo maior prêmio, de R$ 10 mil por ganhador, contemplou três pessoas, sendo duas moradoras da capital e um morador de Itumbiara, no sul goiano. Realizada na sede da Secretaria da Economia, a edição sorteou R$ 200 mil em prêmios.\nAo todo, há vencedores de 37 municípios goianos, sendo Goiânia, com 76 ganhadores; Aparecida de Goiânia (14); Anápolis (9); Rio Verde (7); Senador Canedo (4); Jataí (4); Valparaíso de Goiás (3); e Morrinhos (3). Já as cidades de Guapó, Santa Helena de Goiás, Caldas Novas, Formosa, Brasília, Goianésia, Catalão, Cidade Ocidental e Itaberaí têm dois ganhadores cada.