Cerca de 2,1 milhões de goianos possuem dívidas registradas na Serasa sem ter conhecimento delas. Segundo a empresa, existem mais de 10,3 milhões de débitos no estado que ainda não foram consultados pelos devedores. Deste total, há mais de 190 mil ofertas de negociação com descontos de até 99%.
Ainda em Goiás, há cerca de 3 milhões de ofertas para quitação de dívidas de até R$ 100, que podem beneficiar 604 mil consumidores.
A Serasa informa que as ofertas com 99% de desconto, especificamente, podem beneficiar 38,7 mil consumidores no estado.