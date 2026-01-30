Moradores de mais de 20 bairros de Goiânia podem enfrentar interrupção no abastecimento de água neste final de semana devido a uma manutenção programada no sistema de distribuição. De acordo com a Saneago, o Reservatório Ipiranga passará por limpeza periódica e desinfecção, serviço que será realizado das 19h de sábado (31) até as 4h de domingo (1º).\nSegundo a companhia, a ação é necessária para garantir a boa qualidade da água tratada distribuída à população. Durante a execução dos trabalhos, o registro do reservatório será fechado, o que pode afetar o fornecimento principalmente em imóveis que não possuem caixa d’água bem dimensionada.\nA normalização do sistema deve ocorrer de forma gradual após a conclusão do serviço. A Saneago solicita a compreensão dos moradores e orienta o uso consciente das reservas domiciliares durante o período de manutenção.