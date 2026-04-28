Equipes técnicas da Saneamento de Goiás S.A. (Saneago) vão realizar nesta terça-feira (28), quarta (29) e quinta (30) uma limpeza e desinfecção em centros de reservação de Aparecida de Goiânia. De acordo com a companhia, as manutenções vão acontecer nos três dias das 7h30 às 17h.\nA atividade pode afetar o abastecimento de alguns imóveis da cidade que não contam com caixa d’água bem dimensionada, nos bairros em que os reservatórios de água abrangem. Segundo a Saneago, o fornecimento de água será retomado gradualmente assim que os trabalhos forem finalizados.\nNesta terça-feira (28), o serviço ocorrerá no Sistema Madre Germana I e II. Na quarta-feira (29), no Sistema Ipê I e II. Na quinta-feira (30), os trabalhos acontecem no Sistema Independência Mansões.\nDe acordo com a companhia, o serviço de limpeza e desinfecção dos reservatórios é periódico e fundamental para garantia da qualidade da água tratada distribuída à população. A Saneago, solicita, ainda, moderação no uso de água tratada das reservas.