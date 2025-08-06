Goiás registrou 27.781 inscrições homologadas na segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2), de acordo com dados divulgados pelo governo federal, por meio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e da Escola Nacional de Administração Pública (Enap).\nEntre os inscritos no estado, 60,7% se identificaram como mulheres. O número acompanha uma tendência nacional: no total do país, foram registradas 761.528 inscrições confirmadas, sendo 456.300 mulheres (cerca de 60%) e 305.180 homens. Outros 48 candidatos optaram por não declarar o gênero.\nO concurso será realizado em 228 cidades brasileiras no dia 5 de outubro deste ano e oferece 3.652 vagas para 32 órgãos e entidades federais, e conta com uma divisão em blocos temáticos por vagas. Dados levantados pelo Governo Federal mostram a participação feminina em cada um deles: