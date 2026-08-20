Mais de 30 empresas receberam lotes nos distritos industriais de Palmas após aprovação do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Tocantins (CDE-TO). A medida contempla áreas na Cidade do Automóvel e nos distritos industriais Tocantins I e II, com o objetivo de ampliar investimentos, fortalecer a atividade econômica e gerar empregos na capital.\nA autorização foi concedida por meio da Resolução CDE-TO nº 04/2026, aprovada durante a 150ª Reunião Ordinária do conselho. Os lotes estão localizados nas quadras ASR-NE 55 e ASR-NE 65.\nA maior parte das áreas destinadas fica na quadra ASR-NE 65, conhecida como Cidade do Automóvel. Ao todo, 39 empresas foram contempladas no local, voltado a atividades dos setores automotivo, comercial, industrial e logístico.\nA lista completa foi publica no Diário Oficial desta terça-feira (18). Confira aqui.