Pelos menos 47 dos 71 postes decorativos no estilo art déco que compunham o visual clássico do canteiro central da Avenida Goiás, no Centro de Goiânia, foram arrancados nos últimos tempos. A reportagem foi ao local conferir a situação das luminárias e identificou que, a cada 10 postes localizados entre a Avenida Independência e a Praça Cívica, em média sete não existem mais. Além disso, a maioria daqueles que ainda não foram retirados completamente – 24 no total – estão velhos, estragados ou com alguma parte faltando.\nOs danos na iluminação do canteiro central são uma consequência direta dos furtos e do vandalismo que estão ocorrendo na região com uma frequência cada vez maior, conforme afirma o diretor de serviços públicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), Cleverson Emerick Neto. Ele aponta que o material usado nesses postes, o ferro fundido, atrai mais ladrões devido ao valor de revenda maior do que o do ferro tradicional.