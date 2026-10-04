-Vídeo Sylvester: Eleitores goianos vão às urnas (1.3463666)\nNeste domingo (4), 5.081.043 eleitores goianos estão aptos a comparecer às urnas para o primeiro turno das Eleições de 2026. Do total do eleitorado no estado, 4.475.116 pessoas têm a obrigação de votar, enquanto 605.927 cidadãos compõem o grupo do voto facultativo (jovens de 16 e 17 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos). Para evitar imprevistos, a Justiça Eleitoral estabelece uma série de normas e procedimentos que devem ser seguidos nas seções eleitorais.\nHorário de votação\nAs urnas abrirão às 8h e a votação será encerrada pontualmente às 17h, sempre seguindo o horário oficial de Brasília. Os portões dos locais de votação serão fechados às 17h e apenas os eleitores que já estiverem na fila no momento do fechamento receberão senhas da mesa receptora para garantir o exercício do voto.