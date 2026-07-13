Mais de 50 bezerros morreram carbonizados após uma carreta pegar fogo na GO-112, na zona rural de Nova Roma, no nordeste de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle do veículo, bateu no meio-fio da rodovia e, devido ao atrito, a carreta pegou fogo. O acidente aconteceu na noite de sábado (11).\nDe acordo com a Polícia Civil, foi instaurado um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. O motorista da carreta foi preso em flagrante por dirigir sob efeito de álcool.\nComo o nome do envolvido não foi divulgado o JORNAL não consegiu encotrar a defesa dele.\nMais de 100 cabeças de gado furtadas em Goiás são localizadas no interior do Tocantins; parte do rebanho morreu\nQueimadas já provocaram apagões no Tocantins e afetaram mais de seis mil famílias em 2025\nFogo em vegetação se espalha e destrói sucatas de ônibus em Palmas