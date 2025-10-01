Duas listas com notificações para motoristas que possuem alguma infração de trânsito foram divulgadas pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran). São 804 autuações e os condutores têm 30 dias para apresentar defesa.\nOs dados estão disponíveis no Diário Oficial do Estado de terça-feira (30). As listas podem ser conferidas entre as páginas 74 e 79.\nClique aqui e acesse o Diário.\nAs multas foram registradas entre os dias entre os dias 21 de agosto e 27 de setembro de 2025. O motorista pode pagar o valor com 20% de desconto até o dia 27 de outubro. Caso decida entrar com recurso para contestar a infração, o condutor deve procurar a Junta Administrativa de Recurso de Infrações (Jari).\nSão dois com editais autuações que disponibilizam para consulta a placa do veículo, o órgão que fez a autuação, o número do auto de infração, a data e hora em que foi cometida, além do código da ocorrência.