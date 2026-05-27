Pelo menos 904 crianças e adolescentes aguardam por cirurgias na rede pública do Tocantins, segundo o Ministério Público do Tocantins (MPTO). Para tentar reduzir a fila, a 27ª promotoria de Justiça de Palmas e a Defensoria Pública pediram à Justiça para bloquear R$ 12,5 milhões das contas do Estado. O dinheiro servirá para viabilizar os procedimentos.\nSegundo a ação, os pacientes esperam por atendimentos nas áreas de neurocirurgia, cirurgia pediátrica e urologia pediátrica.\nDo total, são 121 procedimentos de neurocirurgia e 783 cirurgias pediátricas e urológicas, como hernioplastias e postectomias. A ação é assinada pela promotora de Justiça Araína Cesárea Ferreira dos Santos D’Alessandro.\nO DAQUI solicitou posicionamento à Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (SES-TO), mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.