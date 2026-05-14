Mais dois oficiais foram afastados da Polícia Militar do Tocantins (PM-TO). As dispensas das funções de confiança foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (12). Wallas de Sousa Melo e Wilquer Barbosa de Sousa estão entre os 23 militares presos na última semana por suspeita de envolvimento na chacina que terminou com sete mortos em 2022, em Miracema do Tocantins.\nOs novos afastamentos se somam ao tenente-coronel Douglas Luiz da Silva, que atuava como ajudante de ordens do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos). Logo após a operação, a Casa Militar já havia informado que o oficial foi retirado de suas funções e de todas as agendas oficiais (veja a nota na íntegra ao final da reportagem).\nA investigação apura os assassinatos cometidos em fevereiro de 2022. Segundo a Polícia Civil, as execuções foram uma represália à morte do policial militar Anamon Rodrigues de Sousa. A Justiça afirma que o grupo usou a estrutura do Estado, como viaturas, armas e sistemas de comunicação, para monitorar, sequestrar e matar as vítimas.