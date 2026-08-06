A Unidade de Saúde da Família (USF) do Setor Vale dos Sonhos, na região Norte de Goiânia, deve começar a funcionar e atender a população em setembro, sendo a segunda com estrutura modular a ser inaugurada. Até dezembro, deverá ficar pronta a USF Santa Fé I, na região Sudoeste da capital, também modular.\nAmbas se juntarão à USF Terezinha de Jesus Silva, no Residencial Lorena Park, que iniciou o atendimento à população em janeiro deste ano, mas a inauguração oficial, com a presença do prefeito Sandro Mabel (UB) e corte de faixa, ocorreu apenas ontem.\nAs três unidades serão as únicas de estrutura modular, ante as 12 projetadas em 2022, dentro do Programa Goiânia Adiante, da gestão Rogério Cruz.\nServiço de telemedicina custará R$ 50,2 milhões\nPeculato e lavagem de dinheiro: veja os crimes que levaram cúpula da Saúde ao banco dos réus