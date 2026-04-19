O Sabores do Campo deste domingo (19) ensina como preparar o tradicional Mané Pelado vestido, uma receita típica da culinária goiana feita à base de mandioca. O preparo foi mostrado pela dona Ana Maria, com ingredientes simples e colhidos diretamente do quintal, em uma produção que também representa fonte de renda para a família.\nA receita utiliza mandioca de mesa, conhecida por ser mais macia e levemente adocicada, o que facilita o preparo e garante sabor especial ao prato. Um dos diferenciais está no uso da folha de bananeira, que envolve a massa e ajuda a manter a umidade durante o cozimento.\nSegundo a cozinheira, o segredo está na textura. “A diferença [entre os dois tipos de receita] é que ele é mais molhadinho. O bolo tradicional já é mais sequinho, mais enxuto”, explicou.\nO cuscuz nosso de cada dia