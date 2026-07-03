Maria Conceição da Silva morreu após ser atropelada (Reprodução / Facebook Maria Conceição )\nA manicure Maria Conceição da Silva, de 66 anos, morreu nesta quinta-feira (2) após ser atropelada por um caminhão da Prefeitura de Goianira, na GO-070, na Região Metropolitana de Goiânia. O acidente ocorreu por volta das 13h50 de quarta-feira (1º), na região central do município, segundo a Polícia Militar (PM). Conhecida por sua alegria e vaidade, Maria era uma profissional dedicada, que atuava na profissão há mais de 20 anos, segundo relatos de seus clientes.\nPor meio de nota, a Prefeitura de Goianira informou ao portal DAQUI que manifesta profundo pesar pelo trágico acidente que resultou no falecimento de uma cidadã. 'Neste momento de imensa dor, a Administração Municipal se solidariza com os familiares e amigos, expressando suas mais sinceras condolências e colocando-se à disposição da família para prestar todo o apoio necessário', diz parte do comunicado. (veja a nota completa ao final da matéria).