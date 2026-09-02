Quem passa pela Avenida T-15, no Setor Bueno, em frente ao Parque Vaca Brava, já deve ter notado que, além das árvores, 20 manilhas de concreto passaram a compor a paisagem. Elas foram colocadas na calçada, no trecho onde a via encontra a rua T-67, mas ninguém sabe dizer ao certo quando isso aconteceu e, muito menos, quem as deixou lá.\nAlojadas ao lado da pista de caminhada, as manilhas estão a 130 metros de distância do lago e entre duas barracas que vendem água de coco. Em conversa com os comerciantes e moradores da região, a reportagem conseguiu estimar que elas estão no parque há pelo menos dois meses e, provavelmente, foram colocadas no local durante a madrugada - uma vez que ninguém capturou o momento.\nDe acordo com a legislação municipal, é proibido o depósito de materiais de construção em logradouros públicos e demais áreas públicas sem a devida autorização. A Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), responsável pelo Parque Vaca Brava, informou, através de nota, que as manilhas não foram colocadas pela Prefeitura de Goiânia e não fazem parte de nenhuma obra ou intervenção realizada pelo município no local.