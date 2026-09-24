Uma mansão de cerca de cinco mil metros quadrados, com dezenas de ambientes e uma arquitetura marcada pela integração com a natureza, foi o cenário da 11ª edição da mostra Morar Mais Goiânia, realizada em dezembro de 2025. O imóvel pertence à atriz Glória Pires e ao cantor Orlando Morais e fica no Setor Bueno, em Goiânia. A residência modernista tem 5.890 metros quadrados de terreno e recebeu 72 ambientes preparados por arquitetos, designers, decoradores e paisagistas.\nOs espaços foram transformados durante a mostra, que reuniu projetos de decoração, arquitetura, design e paisagismo. Um vídeo produzido pela Agência Genuino e compartilhado pelo perfil do Morar Mais Goiânia mostrou parte dos ambientes preparados para o evento. A casa também recebeu a marca Bem Glória, ligada à atriz e que busca disseminar a pegada verde no meio ambiente.