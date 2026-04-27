Nesta semana, equipes da Saneago vão realizar manutenções programadas que podem afetar o abastecimento de água em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, entre terça (28) e quinta-feira (30). Os serviços vão das 7h30 da manhã às 17h e podem impactar imóveis que não têm caixa d’água adequada.\nNa terça-feira (28), os trabalhos serão no sistema Madre Germana e devem atingir bairros como Jardim Isaura e Jardim Rio Dourado. Na quarta (29), no sistema Ipê, com reflexos em regiões como Jardim Canadá e Parque das Nações. Já na quinta-feira (30), a manutenção será no sistema Independência Mansões, com impacto em bairros como Cidade Livre, Colina Azul e Jardim Riviera.\nSegundo a Saneago, o fornecimento de água será retomado de forma gradual, assim que os serviços forem concluídos. A orientação é para uso moderado da água. A lista completa dos bairros afetados está disponível no site da companhia.