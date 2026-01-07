A maquiadora Lara Guedes, de 27 anos, ficou com os lábios deformados após realizar um procedimento para remover um preenchimento labial feito com ácido hialurônico. Ela sofreu um forte inchaço na boca, mas não perdeu o bom humor e ironizou a situação em um vídeo postado nas redes sociais.\nVou mostrar a situação que eu tô. Vocês não estão entendendo. Tudo bom? Lindíssima!", brincou.\nO caso aconteceu em Gurupi, na região sul do Tocantins, no final de 2025, e o inchaço incomum durou apenas um dia. "Minha boca já está totalmente normal, graças a Deus", comentou.\nCriança faz 'operação' para esconder gato do pai durante viagem de 400 km e adotar animal; vídeo\nCasal diverte mostrando problemas de casamento com humor e ganha elogio de celebridades\nQuem é o artista que viralizou ao cantar com dupla em bar em Goiânia