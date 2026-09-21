-DAQUI_Cantando_Carro_210926 (1.3458587)\nO marceneiro Jefferson de Oliveira, de 43 anos, que desapareceu após sofrer um acidente em Aparecida de Goiânia, foi um homem de alegria, amor e cura, segundo a tia Eldenice Mota. A ossada dele foi encontrada no dia 16 de setembro, 53 dias após seu desaparecimento.\nPara quem teve a oportunidade de conhecer a pessoa que ele era, Jefferson foi alegria em momentos difíceis, foi amor onde existia ódio, foi cura em meio às dores e, acima de tudo, foi e sempre será o amor das nossas vidas”, disse a tia em entrevista ao DAQUI.\nEntenda o caso\nJefferson desapareceu no dia 25 de julho, após bater o carro contra um poste na Rua Jataí, no Setor Vale do Sol. Imagens gravadas por testemunhas registraram o momento em que o marceneiro desceu do veículo ferido e visivelmente desorientado. Ele conversou brevemente com pessoas que passavam pelo local antes de se afastar a pé e não retornou mais para casa.