Os estragos na Marginal Botafogo, em Goiânia, durante a tempestade de terça-feira (23), como a queda de um talude no canal próximo à região da 44 ou mesmo a do muro de um prédio de três andares na pista, a 3,5 km dali, no setor Sul, ou mesmo o alagamento no trecho que passa por baixo do complexo viário da Avenida Jamel Cecílio, no Jardim Goiás, a mais 2,2 km de distância, não foram problemas pontuais causados pela força da chuva. Levantamento feito pelo jornal nesta quarta identificou mais de 270 pontos na via - uma das principais da capital - com problemas que merecem intervenção, seja pública ou particular.\nEm um percurso intercalado entre caminhada e dentro de um carro, o jornal encontrou mais de 170 locais em que a terra está cedendo, seja embaixo de viadutos ou em aclives que margeiam a avenida e separam a via dos bairros, mais de 50 muros de imóveis com problemas que vão de rachaduras a inclinações, cerca de 20 bueiros danificados, dois pontos onde o asfalto está cedendo, cinco pontos de alagamento mesmo com a última chuva tendo acabado três horas antes, oito pontos onde o corrimão de proteção para carros arrebentados e, pior, 18 trechos de paredes do canal do córrego Botafogo, os chamados taludes, que estão cedendo.