Para fechar vias rapidamente durante tempestades, o prefeito Sandro Mabel (UB) anunciou nesta sexta-feira (26) que vai instalar cancelas automáticas na Marginal Botafogo e na Rua 87, considerados pontos críticos para inundações. A decisão, determinada em reunião junto ao gabinete de crise no mesmo dia, ocorre após ambas as vias ficarem alagadas durante o temporal registrado na última terça-feira (23) em diversos pontos da capital. Conforme a Prefeitura, a aquisição segue para estudo técnico e levantamento de custos. Ainda não há estimativa de quando serão instaladas.\nAssista a matéria da TV Anhanguera: Marginal Botafogo é interditada após chuva forte em Goiânia\nRepresentantes da Defesa Civil municipal, da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) e da Guarda Civil Metropolitana (GCM), que compõem o gabinete de crise, estiveram em reunião com Mabel na manhã desta sexta-feira para discutir medidas para mitigar os danos causados pelos temporais, especialmente com a aproximação do início do período chuvoso em outubro. O encontro ocorre também logo após as fortes chuvas registradas nesta semana que causaram transtornos em toda a cidade.