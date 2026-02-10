A Defesa Civil de Goiânia constatou, durante uma inspeção de rotina na Marginal Botafogo na semana passada, problemas na ponte da Avenida Universitária com a via de tráfego rápido que corta a cidade de norte a sul. O coordenador da Defesa Civil, Robledo Mendonça, confirmou que foram identificados “alguns danos” e foi solicitado para que a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) fizesse uma melhor avaliação.\nO jornal apurou que os problemas decorrem de processos erosivos no local, que desencadearam danos em dois pontos, sendo um na parede de proteção da cabeceira e outro em um dos pilares que sustentam a ponte.\nErosão na Marginal afeta o mesmo ponto restaurado na semana passada (Wildes Barbosa / O Popular)\nA ponte da Avenida Universitária sobre a Marginal Botafogo consta em uma decisão judicial dada no final de janeiro, que confirmou uma liminar proferida em agosto do ano passado, obrigando a Prefeitura a fazer obras emergenciais para manutenção, recuperação e revitalização em quatro pontes da cidade. Na ocasião, a Procuradoria Geral do Município (PGM) informou que ia recorrer da decisão sob o argumento de que o poder judiciário estaria violando o princípio da separação dos poderes, já que não havia omissão no caso da manutenção das pontes em questão. A ação civil pública inicial foi proposta pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO), ainda em 2019.