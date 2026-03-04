-VÍDEO (1.3381650)\nO teólogo Luiz Henrique Lopes, marido da empresária Priscila Dorneles, que faleceu neste final de semana após cirurgias plásticas, fez uma publicação nas redes sociais homenageando a esposa. A empresária de Inhumas, região metropolitana de Goiânia, fez uma lipoaspiração, mastopexia com prótese e correção de cicatriz um pouco antes de seu falecimento.\nEm um relato emocionante, o viúvo compartilhou fotos de momentos felizes do casal, ressaltando a intensidade com que a empresária vivia. Na legenda, ele expressou a dor da perda e a gratidão pelos anos de união.'A dor nunca passará, viver com você foi muito rápido, mas ao mesmo tempo foi sensacional. Como viver com você é bom. Singelas homenagens é o que faço por você agora aqui neste mundo, meu amorzinho', lamentou o teólogo.