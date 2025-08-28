Guilherme Sampaio, de 22 anos, deixou o hospital Santa Casa Campo Grande, conforme informado ao Daqui, no Mato Grosso do Sul, após nove dias de internação, uma cirurgia na perna esquerda e outra na bacia. Guilherme é marido da estudante de medicina Paula Abrantes da Silva, de 23 anos, que morreu em um acidente na BR-060, em Paraíso das Águas, no Mato Grosso do Sul.\nAo Daqui, Guilherme Sampaio informou que recebeu alta mas terá de ficar sem andar por 90 dias. “Terei que tomar algumas medicações, estou com algumas dores fortes pelo corpo, porém fizeram exames de imagem e disseram que foi devido a forte pancada”, afirma.\nAinda de acordo com Guilherme Sampaio, pelos próximos meses ele andará apenas de cadeira de rodas, mas a recomendação médica é que ele permaneça deitado na maior parte do tempo, para não forçar o local da fratura.