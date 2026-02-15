Um homem de 46 anos, identificado como Pedro da Costa Queiroz, matou à tiros a ex-mulher, Elieser Teodoro da Silva, de 39, e se matou em seguida, na tarde deste sábado (14), em Itumbiara, no sul de Goiás, segundo a Polícia Civil.\nO crime aconteceu no setor Santa Rita. De acordo com a PC, a mulher tinha uma medida protetiva contra Pedro concedida pela Justiça no dia 6 de fevereiro, após denunciá-lo por ameaça e dano. Apesar da decisão judicial, os dois continuavam vivendo na mesma residência.\nDe acordo com o delegado Felipe Sala, do Grupo de Investigação de Homicídios de Itumbiara, Pedro da Costa também agrediu a filha da vítima, uma adolescente de 15 anos, com uma coronhada na cabeça. A adolescente foi socorrida, não corre risco de morte e é considerada uma das testemunhas da discussão do casal.