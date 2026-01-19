Cristiana Lopes da Silva, de 44 anos, foi morta a tiros pelo marido na frente do filho de 10 anos, na madrugada deste sábado (17), em Itumbiara, no Sul de Goiás. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PC), Flávio Lopes de Lima tirou a própria vida logo após o crime. O casal morava em Goiatuba e passava o fim de semana na cidade vizinha para visitar familiares.\nO caso ocorreu em uma residência no Bairro Novo Horizonte. O crime teria sido motivado por uma suposta traição, conforme apontou as investigações preliminares do caso.\nO sepultamento de Cristiana foi realizado na tarde de sábado. Já o velório do autor, Flávio Lopes, no domingo (18), no Parque da Saudade, em Itumbiara.\nEx-companheiro suspeito de descumprir medida protetiva e arrastar mulher com carro é preso\nVítima de feminicídio em Palmas registrou quatro denúncias de violência doméstica contra suspeito antes de ser morta