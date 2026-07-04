Um casal que estava foragido foi preso preventivamente pela Polícia Civil em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal. Eles são suspeitos de matar o amante da mulher, identificado como Hadailton Cardoso Silva, de 32 anos. O crime ocorreu no distrito de Campos Lindos, no dia 2 de maio.\nO marido e a mulher foram presos na quarta-feira (1º). Um terceiro suspeito de participação no crime já havia sido detido anteriormente. Os nomes dos investigados não foram divulgados e, por isso, não foi possível localizar a defesa deles até a última atualização desta reportagem.\nDurante as investigações, a Polícia Civil concluiu que o homicídio foi motivado por desavenças de natureza pessoal e afetiva envolvendo a vítima.\nMulher é condenada a mais de 9 anos de prisão por tentar matar ex-marido para ficar com os bens e pensão