-projeto mansão marrone (1.3406826)\nO cantor Marrone, que faz dupla com Bruno, está construindo uma mansão com direito a piscina em formato de praia, campo de futebol, cinema e estúdio de música, em Goiânia (veja galeria de imagens do projeto acima). O imóvel de alto padrão será construído no mesmo condomínio de outros artistas sertanejos, como Leonardo e Murilo Huff.\nCom cerca de 1.500 metros quadrados e três andares, a residência inclui seis quartos com suítes, elevador e garagem para até seis carros (na frente e subterrânea), além de diversas áreas sociais integradas.\nUm fato curioso é a criação de um bar a pedido do amigo Leonardo. Ao JORNAL, a arquiteta Patrícia Moreno, responsável pelo projeto, disse que mesmo sem consumir bebidas alcoólicas, Marrone incluiu o bar após apresentar o projeto por conta do cantor.