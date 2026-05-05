Goiás se prepara para uma queda nas temperaturas nos próximos dias. O avanço de uma massa de ar polar, na retaguarda de uma frente fria que deve passar pelo Brasil por volta do dia 11, trará o clima característico de maio: madrugadas amenas e tardes quentes. A previsão indica que o frio deve ser passageiro e menos intenso que o registrado em anos anteriores.\nSegundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), enquanto Goiânia deve registrar mínimas de 17°C, a região Sudoeste sentirá o maior impacto, com os termômetros podendo chegar aos 10°C entre os dias 10 e 13 de maio.\nÀ reportagem, Elizabete Alves, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), explicou que o declínio nas temperaturas começa no próximo sábado (9). No entanto, o fenômeno não será tão expressivo e não deve trazer chuvas ao estado.