A Prefeitura de Aparecida de Goiânia inicia, nesta segunda-feira (22), o período de matrículas para alunos novatos da rede municipal de ensino. O processo contempla crianças da Educação Infantil , incluindo creche e pré-escola, além de estudantes do Ensino Fundamental, do 1º ao 7º ano. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site.\nDe acordo com a Secretaria Municipal de Educação, ao todo são oferecidas 9.690 vagas para o ano letivo de 2026. Desse total, 7.091 são destinadas à Educação Infantil e 2.593 ao Ensino Fundamental. O cadastro deve ser realizado por meio do site oficial da prefeitura, no endereço aparecida.go.gov.br.\nEstado vai passar gestão de escolas para Apae\nPrefeitura de Goiânia aumenta mais de 1 mil vagas para alunos nas escolas públicas\nUFT lança seleção gratuita com 726 vagas para cursos de graduação usando notas do Exato; veja como participar