As matrículas para alunos novatos no Ensino Fundamental, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Centros de Educação Infantil (CEIs) de Goiânia começam nesta semana. Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), ao todo, são oferecidas 36,7 mil vagas na capital. O ano letivo está previsto para começar em 20 de janeiro de 2026.\nAs inscrições para as escolas municipais começaram às 12h desta segunda-feira (5). Já para os CMEIs e CEIs, as inscrições iniciam às 12h desta terça-feira (6).\nPara se inscrever nesta segunda etapa de inscrições, é necessário acessar o site da SME. A primeira etapa foi realizada no dia 18 de novembro, momento em que aconteceu o cadastro antecipado. Conforme a SME, quem não se inscreveu na primeira etapa ainda poderá realizar a inscrição e na sequência fazer pré-matrícula.