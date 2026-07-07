Manoel Alves de Santana, de 69 anos, foi encontrado morto dentro de uma casa nesta segunda-feira (6) em Colinas do Tocantins, na região norte do estado. Segundo a Polícia Militar do Tocantins (PM), moradores relataram um cheiro forte vindo da casa da vítima.\nOs militares foram acionados para o local e ao entrar na residência, encontraram o corpo do homem em estado avançado de decomposição.\nEx-mulher de goleiro Bruno é encontrada após três dias e está internada\nJovem morre após ser atingido por carro que furou sinal de pare, em Rio Verde\nAcidente entre caminhonete e carro deixa um morto e feridos em rodovia no Tocantins\nDe acordo com a PM, a sobrinha da vítima se apresentou à polícia para realizar o reconhecimento do corpo.\nA Secretaria da Segurança Pública do Tocantins informou que análises preliminares não identificaram sinais aparentes de violência. A causa da morte é investigada e deve ser confirmada após a conclusão de laudos periciais.