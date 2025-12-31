O calendário de pagamentos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) começa em janeiro de 2026. A base de cálculo do imposto leva em consideração o valor venal e alíquotas, dependendo do modelo e ano de fabricação. Com esses dados, o veículo do Tocantins que teve o maior cálculo de IPVA, no valor de R$ 76.114,36, é um McLaren Artura, ano 2023.\nOs dados são da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), que destacou que o imposto da MCLaren teve como base o valor de R$ 2.174.696,00, referente ao veículo.\nOutros modelos de luxo também possuem o IPVA nas alturas, conforme a pasta. Na lista aparece um veículo Land Rover ano 2025, que tem valor de R$ 1.630.000,00 e aplicando a alíquota de 3,5%, gerou um imposto de R$ 57.050,00.\nDentro dos IPVAs mais caros do Tocantins, segundo a Sefaz, um Porsche 911 Turbo ano 2023 custará ao proprietário R$ 54.264,46 de imposto. A base de cálculo do valor é de R$ 1.550.413,14.