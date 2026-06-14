O Ministério da Educação (MEC) notificou a Universidade de Gurupi (UNIRG) para que adote providências imediatas para a revisão de processos de revalidação de diplomas de mais de 1 mil médicos que estudaram no exterior. Para o órgão, os processos apresentam graves vícios formais.\nA Universidade de Gurupi (UnirG) informou que recebeu o documento com os apontamentos, que em sua maior parte, envolvem aspectos procedimentais e operacionais. Afirmou que prestará os esclarecimentos e vai regularizar as informações e registros, reafirmando a legalidade dos procedimentos conduzidos pela instituição (Veja nota completa abaixo).\nO principal motivo apontado pelo MEC é que o curso de Medicina da UNIRG possui um Conceito Preliminar de Curso (CPC) igual a 1. De acordo com o Ministério, apenas instituições com CPC igual ou superior a 3 estão autorizadas a realizar processos de revalidação de diplomas estrangeiros.