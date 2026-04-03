Trabalhador de 42 anos estava desaparecido há 20 dias após deixar fazenda onde prestava serviço (Rede social/ Repropdução)\nO mecânico agrícola Adenir Rodrigues da Conceição, de 42 anos, foi encontrado com vida na tarde desta sexta-feira (3), na região de Figueirópolis, no sul do estado. Ele estava desaparecido há 20 dias, desde o dia 14 de março, quando deixou a Fazenda Luana, em Cariri do Tocantins, onde prestava serviços.\nAdenir foi localizado por um caminhoneiro que passava pela estrada que liga Figueirópolis a Alvorada, na região do Pequizeiro. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil de Talismã, o motorista, que já conhecia o mecânico, o avistou sentado à beira da estrada, próximo à Fazenda do Senhor Murilo. O caminhoneiro parou, ofereceu uma marmita de comida e seguiu para Figueirópolis, onde informou o paradeiro no hospital local.