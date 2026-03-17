O mecânico de máquinas agrícolas Adenir Rodrigues da Conceição desapareceu em uma fazenda em Cariri do Tocantins, na região sul do estado. Buscas estão sendo realizadas na região do desaparecimento por equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, voluntários e parentes.\nAlfredo Aparecido da Silva contou que o irmão mora em Talismã, mas prestava serviços na fazenda Luana, próximo a Figueirópolis. "No momento do ocorrido ele estava arrumando uma plataforma de uma colheitadeira", contou.\nO desaparecimento aconteceu no sábado (14). "Do nada, ele foi para o mato. Foi visto na manhã de domingo e, desde então, nada", disse Alfredo.\nAdolescente que desapareceu após ser deixada em colégio é encontrada\nMulher que saiu de Nerópolis para buscar dinheiro para tratamento do filho é encontrada, diz delegado\nForça-tarefa tenta localizar trabalhador que sumiu em mata às margens da BR-153