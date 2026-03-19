Adenir Rodrigues da Conceição está desaparecido (Arquivo pessoal/Alfredo Aparecido da Silva)\nO mecânico de máquinas agrícolas Adenir Rodrigues da Conceição desapareceu ao sair em direção a um córrego em uma fazenda na zona rural de Cariri do Tocantins, no sul do estado. O caso mobiliza equipes de busca desde o registro do desaparecimento no último sábado (14).\nSegundo informações apuradas pelo g1, o homem seguiu até a área do córrego e não retornou. Familiares estranharam a demora e acionaram as autoridades.\nMecânico de máquinas agrícolas desaparece enquanto prestava serviço em fazenda do Tocantins\nCorpo de mulher é encontrado enrolado em lençol em Goiânia\nVeja como foi o desaparecimento de criança no Rio Tocantins; buscas chegam a três dias\nEquipes realizam buscas na região, que inclui área de mata e propriedades rurais. Os trabalhos concentram esforços no entorno do local onde o mecânico teria sido visto pela última vez.