O mecânico agrícola Adenir Rodrigues da Conceição, de 42 anos, está desaparecido há 13 dias após deixar o trabalho na fazenda Luana, em Cariri do Tocantins, no último dia 14. Segundo o agente da Defesa Civil João Carlos Lopes, que participou das buscas, Adenir é brigadista e pode sobreviver na mata por até 30 dias.\n“Ele consegue aguentar até 30 dias. As buscas só devem ser retomadas em caso de um fato novo”, afirmou João Carlos.\nSegundo João Carlos Lopes, Adenir desapareceu após um desentendimento com um dos irmãos dias antes. Ele chegou a ir trabalhar na fazenda, mas deixou o local ao ver o empregador em uma ligação. “Ele teria surtado, imaginando que a ligação era para o irmão”, explicou João Carlos.\nImagens mostram mecânico antes de desparecimento em fazenda no Tocantins\nMecânico desaparece ao ir a córrego em fazenda em Cariri do Tocantins