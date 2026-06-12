Adenir Rodrigues da Conceição voltou a trabalhar como mecânico agrícola. Ele ficou 20 dias desaparecido na região sul do Tocantins e foi encontrado no início de abril de 2026. Ele contou que ainda precisa passar por um procedimento no esôfago.\nO mecânico desapareceu no dia 14 de março em uma fazenda em Cariri do Tocantins após caminhar em direção a um córrego. Os bombeiros, amigos e familiares fizeram buscas durante dias, mas nenhuma pista sobre o paradeiro dele foi localizada. Adenir foi encontrado no dia 3 de abril, quando um caminhoneiro o viu em uma área rural de Figueirópolis.\nNo período em que ficou desaparecido, o mecânico chegou a perder 11 quilos. Adenir contou que tinha a sensação de que alguém estava o perseguindo e, por isso, não queria ser encontrado. No dia 2 de abril, ele percebeu que a saúde estava em situação crítica e decidiu pedir ajuda.