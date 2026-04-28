Mecânico passou 20 dias desaparecido em mata no Tocantins antes de ser resgatado (Arquivo pessoal/Alfredo Aparecido da Silva)\nO mecânico agrícola Adenir Rodrigues da Conceição, de 42 anos, que passou 20 dias desaparecido em uma mata na região de Cariri do Tocantins, contou ao g1 que tentou contatar a família ainda no segundo dia ao encontrar uma fazenda no caminho, mas não conseguiu ligar o próprio celular.\nEle desapareceu no dia 14 de março e foi localizado em 3 de abril na cidade de Figueirópolis, após um caminhoneiro reconhecê-lo e informar seu paradeiro em um hospital do município.\nAdenir explica que o único momento em que interagiu com outra pessoa durante os 20 dias, foi durante sua passagem por essa fazenda, entre Cariri do Tocantins e Figueirópolis.\nA única casa em que eu parei nesse período para pedir ajuda. Eu queria fazer uma ligação para minha família e não deu certo. O celular estava desligado, não consegui ligar o celular".