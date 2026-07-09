Médica foi presa suspeita de cometer um homicídio na cidade de Uberlândia (MG) para ficar com a filha da vítima, segundo a Polícia Civil (Reprodução/TV Anhanguera)\nA médica Claudia Soares Alves, de Itumbiara, e o vizinho dela, Paulo Roberto Gomes da Silva vão a júri popular por envolvimento na morte de uma farmacêutica, em Uberlândia, conforme decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). De acordo com as investigações, a neurologista mandou matar Renata Bocatto Derani por desejo de assumir a filha que a vítima teve com seu ex-marido. A médica também é suspeita de raptar, anos depois, um recém-nascido em uma clínica na mesma cidade mineira.\nAo JORNAL, a defesa da médica, o advogado Vladimir Rezende, disse que o processo ainda está em fase de recurso. A defesa de Paulo foi procurada pela reportagem para que ele pudesse se posicionar, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.