A médica e primeira-dama de Aparecida de Goiânia, Lana Bezerra disse ter passado por um susto grande após um problema no pouso no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo (veja o vídeo acima). Segundo Lana, ela voltava de uma viagem a Dubai quando, minutos antes do pouso, o piloto comunicou um problema. Apesar do susto, ninguém se feriu.
Nessa hora a gente só pensa nos filhos e na família. Só mandei mensagem pra minha mãe, para ela rezar por nós. Graças a Deus deu tudo certo", escreveu a primeira-dama nas redes sociais.
O g1 pediu uma nota de posicionamento para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.