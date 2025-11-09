A médica neurologista Claudia Soares Alves presa suspeita de mandar matar a farmacêutica Renata Bocatto Derani, em Uberlândia (MG), cantou durante o exame de corpo de delito, segundo o delegado do caso, Eduardo Leal.\nEla foi fazer o exame de corpo de delito e estava cantando, cantaraolando como se nada tivesse acontecendo com ela. É uma pessoa que realmente não possui o menor remorso de nada, estando presa e sendo investigada por um crime de homicídio”, disse o investigador em entrevista à TV Integração.\nClaudia Soares também é acusada de falsidade ideológica e tráfico de pessoas após tentar sequestrar uma recém-nascida de uma maternidade em Uberlândia. O DAQUI tentou contato com a defesa da médica, mas não houve retorno até a última atualização da matéria.\nEntenda o caso\nO homicídio aconteceu em frente a uma farmácia, em novembro de 2020, no Bairro Presidente Roosevelt, em Uberlândia (MG). A vítima identificada como Renata Bocatto Derani, de 38 anos, foi atingida por pelo menos cinco tiros no momento em que chegava ao trabalho, de acordo com o g1 Minas Gerais.