A médica Maize Oliveira, de 34 anos, que teve cerca de 50% do corpo queimado na explosão de uma lancha no Lago Paranoá, em Brasília, no último dia 20, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e segue em recuperação no quarto. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela comemorou a melhora clínica e a evolução das lesões.\nNas imagens, Maize aparece sorrindo e celebrando a transferência para um leito de enfermaria. Segundo ela, o sentimento é de alívio e gratidão pelo progresso alcançado até o momento.\nPensa nessa carinha de felicidade de quem saiu da UTI. Estou no quarto do hospital, graças a Deus, muito melhor clinicamente, e as lesões melhoraram bastante também", contou a médica..\nCaminhoneira leva na bolsa Bíblia que ficou intacta após incêndio destruir caminhão: 'Deus está comigo'\nCantor Rick, da dupla com Renner, morre após queda de helicóptero