-amiga_daqui_infancia.mp4 (1.3453112)\nA médica radiologista Isabela Machado, de 30 anos, guardou por mais de duas décadas as fotos com a amiga de infância Gabriela Arantes, hoje professora de inglês, a quem não via desde os sete anos de idade. Ao revirar antigos registros para montar uma linha do tempo para o seu casamento, Isabela encontrou fotos do noivo ao lado dos amigos do jardim de infância. Foi então que percebeu que já conhecia todos eles, embora não fizesse a menor ideia de por onde andava sua amiga.\nAo DAQUI, a médica contou que as duas estudaram juntas por poucos anos, tempo suficiente para se tornarem melhores amigas. Quando mudou-se de cidade, Isabela sempre voltava a Goiânia durante as férias e aproveitava para visitar Gabriela. No entanto, em um desses retornos, descobriu que a amiga havia se mudado sem avisar para onde iria a nenhum dos vizinhos.