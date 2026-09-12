O programa Adote Uma Praça, da Prefeitura de Goiânia, inaugura hoje um projeto que mudou uma rua no setor Marista. A rua 36 foi por muitos anos um atalho para quem estava na rua 13 e precisava entrar com facilidade na rua 9, além de estacionamento a céu aberto para muitos carros e depósito de entulhos e lixo. Mas desde que a solicitação da médica Larissa Ribeiro, de 48 anos, para adotar a área, foi aceita pela Prefeitura de Goiânia, em 2024, a via passou por uma longa revitalização.\nO Viela 36 nasce de uma Parceria Público-Privada (PPP) com foco inédito em uma viela da capital. Antes pensada para carros com passagem de pedestre, agora o espaço - que tem uma área total de 1.500 metros quadrados (m²) - foi redefinido para se concentrar completamente no passeio público, como uma verdadeira experiência cultural, composto por uma galeria de arte, restaurantes, uma clínica médica e arborização.