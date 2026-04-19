O médico Niellsen de Almeida, que ganhou repercussão nacional após um vídeo de um atendimento inusitado viralizar nas redes sociais, tem uma trajetória acadêmica internacional. Natural de Dois Irmãos, no Tocantins, ele cursou Medicina na Bolívia, na Universidade de Aquino Bolívia (Udabol), em Santa Cruz de la Sierra.\nNiellsen concluiu a graduação em 2023 e, logo após se formar, conseguiu validar o diploma para atuar no Brasil.\nJá fui aprovado no REVALIDA INEP 24.1, na minha primeira tentativa, tanto no exame teórico quanto na prova prática, e logo em sequência já comecei a trabalhar aqui em Paranã, onde foi meu primeiro emprego e já estou há um ano e quatro meses", explicou.\nFamília viraliza ao lotar sala para assistir estreia de jornalista goiana na Globo\nGoiana viraliza após fantasiar pinscher de Snoop Dogg e ganhar repost do rapper; vídeo