O médico Paulo Rodrigues do Amaral, de 64 anos, condenado a 28 anos de prisão em regime fechado por abusar sexualmente de oito pacientes durante exames ginecológicos, em Palmas, teve a demissão oficializada pelo Governo do Tocantins.\nA portaria com a aplicação da penalidade foi publicada nesta quinta-feira (16), no Diário Oficial do Estado, após a conclusão de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD).\nA Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) informou que o processo administrativo garantiu o direito de defesa do médico. A pasta manifestou solidariedade às vítimas e afirmou que não compactua com condutas ilegais (confira a nota na íntegra mais abaixo).\nGinecologista é suspeito de crimes sexuais contra pacientes durante exames e consultas em Goiânia e Senador Canedo\nCaso do bebê morto com sinais de abuso chega ao fim: casal é condenado a mais de 60 anos em Peixe